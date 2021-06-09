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    Küçükçekmece’de hırsızlık girişimi kameraya yansıdı

    Kargo şubesinin olduğu dükkana girmeye çalışan şahıslar, alarmın çalması ve çevre sakinlerinin fark etmesi ile başarısız oldu. Polis, olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:55
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    Küçükçekmece’de hırsızlık girişimi kameraya yansıdı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi’nde kimliği belirsiz maskeli 3 şahıs, beyaz bir otomobil ile sokağa girdi.

    Önce etrafı gözetleyen şahıslar, ardından kargo şubesinin olduğu dükkana yöneldi.

    İÇ KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI

    Kepengi kıran şahıslar, daha sonra iç kapıyı açmaya çalıştı.

    Yaklaşık 4 dakika süren hırsızlık girişiminde alarm çaldı.

    Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Küçükçekmece’de hırsızlık girişimi kameraya yansıdı VİDEO

    EKİPLERE HABER VERİLDİ

    Olayı fark eden çevre sakinleri, hem bağırdı hem polis ekiplerine haber verdi.

    Polis olay yerine gelmeden, şahıslar bölgeden uzaklaştı.

    Küçükçekmece’de hırsızlık girişimi kameraya yansıdı #1

    PARMAK İZİ ÇALIŞMASI YAPILDI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, alanda parmak izi çalışması yaptı.

    Şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başlandı.

    Küçükçekmece’de hırsızlık girişimi kameraya yansıdı #2

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