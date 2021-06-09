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Küçükçekmece’de hırsızlık girişimi kameraya yansıdı

Küçükçekmece’de hırsızlık girişimi kameraya yansıdı

Kargo şubesinin olduğu dükkana girmeye çalışan şahıslar, alarmın çalması ve çevre sakinlerinin fark etmesi ile başarısız oldu. Polis, olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.