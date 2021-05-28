- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Küçükçekmece’de husumetlisinin evini kurşunladı
Küçükçekmece’de husumetlisinin evini kurşunladı
- İHA
- 28.05.2021 - 08:42
- Güncelleme : 28.05.2021 - 08:49
Dün akşam İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında B.Y, isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle mahallede oturan bir kişi ile tartıştı.
Tartışmanın ardından B.Y, aralarında husumet olduğu ileri sürdüğü gencin evinin bulunduğu sokağa geldi.
EVE KURŞUNLAYIP, KAÇTI
Bir süre etrafta dolaşan B.Y, daha sonra yanındaki silahla eve iki el ateş açtı.
Kurşunlamanın ardından B.Y, yaya olarak kaçıp kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçma anları kameraya yansıdı
Neye uğradıklarını şaşıran ev sakinleri panik içinde dışarı çıktı.
Küçükçekmece’de husumetlisinin evini kurşunladı VİDEO
SALDIRGAN ARANIYOR
İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.
Yapılan incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.