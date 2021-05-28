Tartıştığı husumetlisinin evini kurşunlayan şüpheli kaçarken, mahallede yaşanan kargaşa anbean kameraya yansıdı.

Dün akşam İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında B.Y, isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle mahallede oturan bir kişi ile tartıştı.

Tartışmanın ardından B.Y, aralarında husumet olduğu ileri sürdüğü gencin evinin bulunduğu sokağa geldi.

EVE KURŞUNLAYIP, KAÇTI

Bir süre etrafta dolaşan B.Y, daha sonra yanındaki silahla eve iki el ateş açtı.

Kurşunlamanın ardından B.Y, yaya olarak kaçıp kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçma anları kameraya yansıdı

Neye uğradıklarını şaşıran ev sakinleri panik içinde dışarı çıktı.

Küçükçekmece’de husumetlisinin evini kurşunladı VİDEO

SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

Yapılan incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.