Küçükçekmece'de husumetlisinin iş yerini basan şahıs bıçakla saldırdı

Aralarında 6 ay öncesine dayanan bir husumetin olduğu ikiliden biri, karşı tarafın dükkanına gelip konuşmak istediğini söyledi. Ardından dükkana ateş eden şahıs, husumetlisini 3 yerinden bıçakladı.

Küçükçekmece'deki Barış Özgür Arı isimli şahıs, babasıyla tartışan Oğulcan G. ile kavga etti.

Oğulcan G.'yi yumruklayan Barış Özgür Arı, ardından olay yerinden ayrıldı.

Olaydan 6 ay sonra Gültepe Mahallesi'nde Barış Özgür Arı'nın iş yerine gelen Oğulcan G., konuşmak istediğini söyledi.

Dükkana 5 el ateş etti

Yaşanan tartışma üzerine zanlı, bir anda silahını çıkartarak iş yerine doğru 5 el ateş açtı. Olayın ardından zanlı motosikletle kaçmaya çalışırken Barış Özgür Arı ise peşinden koştu.

3 yerinden bıçaklanıp hastaneye kaldırıldı

Zanlıyı yakalayan Arı, yumruklamaya başladı. Bu sırada yaşanan kavgada bıçağını çıkartan şahıs, Arı'yı 3 yerinden bıçakladı.

İHA'nın aktarımına göre, çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Arı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"Mahkememiz vardı serbest kaldım"

Hasta yatağında olayı anlatan Barış Özgür Arı, “Daha önce babamla iş yerinde bir sıkıntı yaşamıştı. Babamın yaşı büyük üzerine yürümüş. Ben de gidince bana ters konuştu. Kavga ettik. Sonra bana iftira attı beni gasbetti diye. Ben onu gasp etmediğimi kamera görüntüleriyle ispatladım. Mahkememiz vardı. Serbest kaldım olayın üzerine fazla düşmedim.





"Belime ve iki koluma bıçakla saldırdı"

Aradan 6 ay geçti. Benim çalıştığım işyerine gelip 'ara sokağa gel konuşalım' dedi. Ben anladım bir şey olacağını belinden silah çıkarıp sıkmaya başladı. Ben peşinden koştum. Silah kuru sıkıydı sanırım. Yakaladım. Arkamdan belime ve iki koluma bıçakla saldırdı. Olayın sıcaklığıyla belimdeki acıyı hissettim" dedi.