Petrol
94.05
-1.04%
Euro
18.5548
0.03%
Dolar
18.6086
0.05%
Altın
994
-0.01%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
378.816
-2.15%
BTXN Coin
10.68
1.71%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Küçükçekmece'de İETT otobüsünün şofürü hakimiyetini kaybetti

    Halkalı Merkez Mahallesi Koru Caddesi'nde, sefere çıkmak için hazırlanan İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki levhalara çarparak durabildi.
    • 28.10.2022 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de İETT otobüsünün şofürü hakimiyetini kaybetti

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah erken saatlerde facianın eşiğinden dönüldü.

    Sefere başlamak için yola çıkan İETT otobüsünün şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Bariyerlere çarparak durdu

    Bunun üzerine, kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan yön levhalarına ve bariyerlere çarptı.

    Araçta yolcu bulunmuyordu

    DHA'nın haberine göre, şoför kazayı yara almadan atlatırken, otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

    Küçükçekmece de İETT otobüsünün şofürü hakimiyetini kaybetti #1

    Küçükçekmece de İETT otobüsünün şofürü hakimiyetini kaybetti #2

    Küçükçekmece de İETT otobüsünün şofürü hakimiyetini kaybetti #3

    Küçükçekmece de İETT otobüsünün şofürü hakimiyetini kaybetti #4

    Küçükçekmece de İETT otobüsünün şofürü hakimiyetini kaybetti #5

    Küçükçekmece de İETT otobüsünün şofürü hakimiyetini kaybetti #6


    ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınavı ne zaman?
    Eğitim

    ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınavı ne zaman?

    Fenerbahçe - Rennes maçı Avrupa basınında
    Avrupa Ligi

    Fenerbahçe - Rennes maçı Avrupa basınında

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir