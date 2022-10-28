Küçükçekmece'de İETT otobüsünün şofürü hakimiyetini kaybetti

Halkalı Merkez Mahallesi Koru Caddesi'nde, sefere çıkmak için hazırlanan İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki levhalara çarparak durabildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah erken saatlerde facianın eşiğinden dönüldü.

Sefere başlamak için yola çıkan İETT otobüsünün şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bariyerlere çarparak durdu

Bunun üzerine, kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan yön levhalarına ve bariyerlere çarptı.

Araçta yolcu bulunmuyordu

DHA'nın haberine göre, şoför kazayı yara almadan atlatırken, otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.