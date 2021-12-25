Küçükçekmece'de iki grup arasında çatışma

Gece saatlerinde iki otomobil ile gelen kimliği belirsiz şahıslar, otoparkı kurşun yağmuruna tuttu. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Maslak Çeşme Caddesi'ndeki bir otoparka gelen iki otomobilli grup, rastgele ateş açmaya başladı.

Otoparkta bulunanlar ise şahıslara silahla karşılık verdi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Silahlı çatışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çatışmada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, otoparktaki birçok otomobile kurşun isabet etti.

50'YE YAKIN KOVAN BULUNDU

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 50'ye yakın mermi kovanı toplandı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Öte yandan, olay bölgesi ve etrafa yayılan silah sesleri bir vatandaşın cep telefonu ile kayda alındı.

Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı