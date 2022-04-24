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    Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga

    Mahalle ortasında kavgaya tutuşan iki grup, ilçede gergin anlara sebep oldu. Yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • 24.04.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 10:15
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    Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

    İddialara göre; yabancı uyruklu bir grup ile başka grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Mahalle savaş alanına döndü

    Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken kavgaya çevredekiler müdahale etti.

    DHA'nın haberine göre, iki grup olay sonrası birbirlerinden şikayetçi olmadı.

    Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga ViDEO

    Küçükçekmece de iki grup arasında kavga #1

    Küçükçekmece de iki grup arasında kavga #2

    Küçükçekmece de iki grup arasında kavga #3


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