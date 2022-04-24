Mahalle ortasında kavgaya tutuşan iki grup, ilçede gergin anlara sebep oldu. Yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

İddialara göre; yabancı uyruklu bir grup ile başka grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Mahalle savaş alanına döndü

Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken kavgaya çevredekiler müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, iki grup olay sonrası birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga ViDEO