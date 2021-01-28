Küçükçekmece’de istinat duvarı çöktü, bir bina boşaltıldı

Küçükçekmece’de istinat duvarı çöktü, bir bina boşaltıldı

Bir binanın bahçe katında bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın kalan kısımlarında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Leylak Sokak’ta yoğun yağış nedeniyle bir binanın bahçe katındaki istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI YOK

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.

Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler binada incelemelerde bulundu.

BİNA BOŞALTILDI

Yapılan incelemeler sonucu duvarın geri kalanında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.