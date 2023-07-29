Küçükçekmece'de kadın cinayeti 46 yaşındaki kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

DHA

46 yaşındaydı, sonunu birlikte yaşadığı adam getirdi...

Kadın cinayetinin adresi bu kez İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi oldu.

Bıçaklayıp, kaçı

Bir sitede yaşayan G. E. ile iddiaya göre bir süredir beraber yaşadığı ismi öğrenilemeyen kişi arasında dün akşam 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, G.E.'yi bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçtı.

Sağlık ekipleri geldiğinde ölmüştü

Sitede oturan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, G.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, katili yakaladı

Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Ekiplerin incelemesinin ardından G.E.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.