Euro
15.5700
0.68%
Dolar
13.7403
0.53%
Altın
791.4700
-0.37%
Borsa
2,015.72
0.52%
Bitcoin
601.785
-3.88%
BTXN Coin
32.38
-3.51%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    İstanbul'da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada

    Başörtüsü ve kadın kıyafetleri giyen adam, komşusunu çekiçle darbetti. Kadın kılığından çıkarak kaçmaya başlayan şahıs, ekiplerce yakalandı.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 16:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada

    Küçükçekmece'de 3 Ocak günü yaşanan olayda, Atatürk Mahallesi'nde Naciye O. (54) isimli kadının çekiçle yaralandığı yönündeki ihbar polis ekiplerine ulaştı.

    KADIN KILIĞINDA KOMŞUSUNU DARBETTİ

    Olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatan ekipler Naciye O.'nun, üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darbedildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi.

    Küçükçekmece'de kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada ViDEO

    ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP KAÇMAYA DEVAM ETTİ

    Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden uzaklaşırken başka bir binaya girdiği ve üstündeki pardösü ile eşarbı çıkararak elinde poşet ile kaçmaya devam ettiğini tespit etti.

    Çalışmaların devamında şüphelinin kimlik bilgilerinin V.E. (34) olduğu evde bulunan 40 bin lirasını gasbetmeye çalıştığı ortaya çıktı.

    ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şüpheli V.E., bugün ekiplerce gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

    İstanbul da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada #1

    İstanbul da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada #2

    İstanbul da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada #3

    İstanbul da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada #4

    İstanbul da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada #5

    İstanbul da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada #6

    İstanbul da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada #7

    İstanbul da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada #8

    İstanbul da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada #9


    Görüş Bildir