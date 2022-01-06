İstanbul'da kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada

Başörtüsü ve kadın kıyafetleri giyen adam, komşusunu çekiçle darbetti. Kadın kılığından çıkarak kaçmaya başlayan şahıs, ekiplerce yakalandı.

Küçükçekmece'de 3 Ocak günü yaşanan olayda, Atatürk Mahallesi'nde Naciye O. (54) isimli kadının çekiçle yaralandığı yönündeki ihbar polis ekiplerine ulaştı.

KADIN KILIĞINDA KOMŞUSUNU DARBETTİ

Olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatan ekipler Naciye O.'nun, üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darbedildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi.

Küçükçekmece'de kadın kılığına girip komşusunu darbeden adam kamerada ViDEO

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden uzaklaşırken başka bir binaya girdiği ve üstündeki pardösü ile eşarbı çıkararak elinde poşet ile kaçmaya devam ettiğini tespit etti.

Çalışmaların devamında şüphelinin kimlik bilgilerinin V.E. (34) olduğu evde bulunan 40 bin lirasını gasbetmeye çalıştığı ortaya çıktı.

ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli V.E., bugün ekiplerce gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

































