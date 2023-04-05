Küçükçekmece'de kadına şiddet anları Küçükçekmece'de sokak ortasında sevgilisini döven şahıs, polislerin geldiğini fark edince kaçtı.

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi’nde yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadını kendisinden kaçarken yakalayarak darbetti.

Çevredeki vatandaşlar kadına yardım etmek istediği sırada şahıs, müdahale edilmemesi için yanındaki ekmek bıçağını çıkararak vatandaşları korkuttu.

Kaçarak kurtuldu

Bir süre şahsın elinde kalan kadın, kendini kurtararak kaçmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Şüphelinin kızı yakalayarak darp ettiği anlar güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının baygın şekilde şüpheli şahsın kucağında yattığı da görüldü.

Her yerde aranıyor

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.