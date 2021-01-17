Küçükçekmece'de kavgayı ayırmak isterken yumruk yedi

İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen kadının darbe aldığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Meydanı'nda yürüyüş yapan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

ARAYA GİREN KADIN YUMRUK YEDİ

Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da arada yumruk darbelerinin hedefi oldu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.