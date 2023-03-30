Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen sanığa ilk duruşmada tahliye Bir binanın girişindeki kediyi tekmeleyen sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. “Ben kesinlikle hayvanlara zarar veren bir insan değilim” diyen sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor istedi.

İHA

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir sitedeki binanın girişinde kedi gören Aytuğ Koyuncu, hayvanın kaçmasını engelledi, kapıyı kapatıp tekme attı.

5 Ocak günü yaşananlara dair görüntüler, sosyal medyada yayılınca da büyük tepki gördü.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Koyuncu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest kalmasına itiraz edildi

Bu sırada şahsın bir kadını taciz ettiği görüntüler de yayıldı.

Kedilere zarar vermemesi konusunda uyardığı komşusunun karşısına geçen Koyuncu, kadına cinsel organını gösterdi.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Koyuncu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Şubat ayında tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Koyuncu, tekrardan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koyuncu, şubat ayında tutuklandı.

İlk kez hakim karşısında

Koyuncu, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kendisini savunan tutuklu sanık, şunları söyledi:

"Hayvanlara zarar veren bir insan değilim"

Ben kesinlikle hayvanlara zarar veren bir insan değilim. Olay günü evime girmek istediğim sırada apartmanın girişinde bir tane kedi vardı. Kedi hem pisliğini apartmanın girişine yapmış hem de mamalarını her yere dağıtmıştı. Ben de yaşadığım yeri temiz tutabilmek için kedinin apartmandan çıkmasını sağlamak için bir ayağımla kapıyı tuttum. Bir ayağımla da kediyi çıkarmaya çalıştım. Kesinlikle kediye eziyet etme gibi bir amacım yoktu. Kediye zarar verme kastıyla hareket etmedim.

"Kedilere çamaşır suyu verdiğim hususları iftiradır"

Daha önce hayvan beslediğini dile getiren Koyuncu, “Sadece bu hayvanların aşısız ve sahipsiz olmasından dolayı sağlığımı korumak amacıyla yaşadığım yerde bulunmasını istemedim. Sadece kendi sağlığımı korumak adına kedilerin kokusunun uzaklaşması için müdahale ettim. Kedilere çamaşır suyu verdiğim hususları iftiradır. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Bu olanlardan dolayı pişmanım.” dedi.

Tahliye kararı çıktı, akıl sağlığına bakılacak

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine hükmetti.

Mahkemede ayrıca sanığın Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesine, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor istenmesine karar verildi.

Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediyordu.