Küçükçekmece’de kimyasal madde yüklü bidonlar yola savruldu

İki kamyonun çarpıştığı kazada, kimyasal madde taşıyan kamyonlardan biri metrelerce sürüklendi. Yüzlerce litre madde ise otoyola döküldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Avrupa Otoyolu Tema İstanbul Köprüsü mevkiinde Erkan Aygün kontrolündeki kamyon kontrolden çıkınca, emniyet şeridinde bekleyen Basar Şabuldak kontrolündeki kimyasal madde polyol yüklü kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kimyasal yüklü kamyon metrelerce sürüklenirken, kasasında içinde toplam 3.5 ton kimyasal madde dolu olan 4 bidon otoyola savruldu.

4 bidon yola savruldu

Bidonlar zarar görünce yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen ekipler, kimyasal madde sızdıran bidonları kapattı.

Yol temizlendi, trafik normale döndü

Kaza nedeni ile otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kimyasal maddenin temizlendiği öğrenildi.







































