Küçükçekmece'de kira zammı kavgaya neden oldu: 13 yaralı

Küçükçekmece'de kira zammı kavgaya neden oldu: 13 yaralı

Site yönetimi tarafından kafeye yapılan zam, tepkiyle karşılandı. Taraflar arasında yaşanan tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Olayda 13 kişi yaralanırken, 8 kişi de gözaltına alındı.

Site yönetimi ve işletmeci arasındaki zam kavgasına ait yeni görüntüler çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir siteye ait kafe için site yönetimi tarafından zam yapılmak istendi.

Karara karşı çıkan işletmeciler, yönetim ile kısa süreli bir tartışma yaşadı.

13 kişi yaralandı

Ardından kafenin en yoğun olduğu saatlerde, kalabalık bir grup ve site yönetimi işletmeye gelerek tartışmayı yeniden başlattı.

Kısa sürede tartışmanın dozu artarak şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

"Bize bir şey olmadı ama çok korktuk"

Olayın görgü şahidi Sevda Gül, "Kuzenimin doğum günü dolayısıyla kafeye davet etti. Buraya geldiğimde her şey normaldi. Bir anda ortalık karıştı. Biz anlam veremedik. Küçük çaplı bir tartışmaydı kontrol altına alınır diye düşündük. Sonra büyüdü ve silahlar patladı. Mekan işletmecileri insanları korumak için aşağı doğru götürmek istedi. Kapıda tekrar büyüdü mekana doğru geliyorlardı. Benim de içerde telefonum kayboldu saatlerdir onu bekliyorum. Silah sesleri duyulduğunda aşağı doğru kaçtık. Bize bir şey olmadı ama çok korktuk. Çocuklarımız çok korktu" dedi.

8 kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle 13 kişinin yaralandığı ve olaya ilişkin 8 kişinin 7 tabanca ile birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

Polis havaya ateş etti

DHA'nın aktarımına göre; çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kavgada, öfkeli gruba polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği görülüyor.

















