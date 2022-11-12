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- Küçükçekmece'de 'kız arkadaşıma baktın' diye saldırıya uğradı
Küçükçekmece'de 'kız arkadaşıma baktın' diye saldırıya uğradı
- 12.11.2022 - 09:59
- Güncelleme : 12.11.2022 - 12:16
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi'ndeki bir kafede kavga yaşandı.
Kimliği belirsiz bir şahıs kız arkadaşıyla kafeye geldi. Dondurma yedikten sonra çift arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Kafeden ayrılan çift arasındaki sözlü tartışma, kapı önünde de devam etti.
"Kız arkadaşıma baktın" kavgası çıktı
Bu olayın üzerine erkek şahıs, birden montunu çıkarıp olduğu yerden koşarak kafe çalışanı Yunus Subaşı’ya saldırdı.
Şahıs, "Kız arkadaşıma baktın." diyerek, kafe çalışanı Subaşı’nın boğazını sıkıp onu darbetti.
Diğer çalışanların araya girmesiyle şüpheli kaçarken, Subaşı’nın yüzü kanlar içinde kaldı.
Küçükçekmece’de kafeye gelen müşteri çalışanı darbetti VİDEO
Darp raporu alıp şikayetçi oldu
Yaşanan olay üzerine yüzüne 5 dikiş atılan Subaşı darp raporu aldı ve sonra karakola giderek saldırgan hakkında şikayette bulundu.
Şahsın kapı önünde kız arkadaşıyla tartışması ve kafeye koşma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Saldırgan, 'kız güzel mi' diye sordu
İHA'nın haberine göre, hayatında ilk defa şahsı gördüğünü anlatan kafe çalışanı Yunus Subaşı, "İlk önce bir kadın ve erkek geldi, dondurma aldıktan sonra erkek tip tip bana baktı. Şüphelendim biraz, tanımıyorum, birine benzetti dedim. İkisi burada kavga ettiler, sonra dışarı çıktılar. Çıktıktan sonra aniden dükkanıma girip saldırmaya başladılar. O sırada ne olduğunu anlamadım. Saldırıya uğradıktan sonra çocuk kaçtı gitti. Sebep şu, içeri girip direk, ‘kız güzel mi’ dedi, anlamadım ne dediniz, ‘neye bakıyorsun’ dedi. Kafede olduğumuz için müşterilerimize bakmak zorundayız. Sonra bu olayı yaşadık. Normal yumrukla saldırdı ama hastaneye gittiğimde doktor dedi ki, kesici bir şey vurmuş. Darp raporu alıp şikayetçi oldum." diye konuştu.