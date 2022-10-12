Cumhuriyet Mahallesi'nde kız arkadaşını darbeden Burak P., mahallelinin tepkisiyle karşılaştı. Burak P., olay yerine gelen polislere saldırarak kafa attı, kız arkadaşı zanlıdan şikayetçi olmadı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında kız arkadaşına şiddet uygulayan Burak P., polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Burak P., şiddet uyguladığı kız arkadaşını zorla eve sokmaya çalışırken mahalleli sesleri duyarak kızı korumak istedi.

Tepki gösteren mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi.

Zanlı polis ekiplerine kafa attı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almaya çalıştı. Ancak polislere direnen zanlı, bir memura yumruk ve kafa attı. Olay yerine takviye polis ekipleri de sevk edildi.

Havaya ateş açıldı

Polis ekiplerine direnen zanlıya mahalleli de tepki gösterdi. Zanlıyı linç etmeye çalışan mahalleliyi, polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Genç, polis arabasını tekmeledi

Gözaltına alınan zanlı, polis aracında da rahat durmadı. Aracı tekmeleyen zanlı, polisin kaza yapmasına neden oldu.

Küçükçekmece'de kız arkadaşını darbeden adam polislere saldırdı VİDEO



Zanlı adliyeye sevk edildi

Polis aracının park halindeki bir otomobile çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmazken, biber gazı ile etkisiz hale getirilen şahıs polis merkezine götürüldü.

Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Dişleri kırıldı şikayetçi olmadı

Darp nedeniyle dişleri kırılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"Kadın da ‘O benim kocamdır’ diye arka çıkmış"

İHA'nın haberine göre, Hulusi Yıldız isimli mahalle sakini, "Aile arasında kavga çıkmış, erkek kadını dövmüş. Tatsızlık sonucunda komşular telefon edip polis çağırmışlar. Polis geldikten sonra adam sinirli bir şekilde polise kafa falan vurmuş. Polis ekibi geldikten sonra da tekrar polis arabasına tekme falan vurmuş. Bayağı ortalık karıştı, sonra da adamı alıp götürdüler. Arabaya vurması nedeniyle polis de kaza yaptı. Kadın da ‘O benim kocamdır’ diye arka çıkmış." ifadelerini kullandı.