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    Küçükçekmece'de kız kavgası: Tekme ve tokatlar havada uçuştu

    İki genç kız grubu arasında, internette başlayan tartışma parka taşındı. Burada birbirine saldırmaya başlayan genç kızlar, kameralardan kaçamadı.
    • 15.08.2022 - 12:24
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    Küçükçekmece'de kız kavgası: Tekme ve tokatlar havada uçuştu

    İstanbul Küçükçekmece'de kız kavgası çıktı.

    İstasyon Mahallesi'nde yaşanan olayda, internet üzerinden kavga eden iki kız grubu parkta buluştu.

    Tartışma sözlü olarak devam ederken, iki grup arasında da nabızlar yükseldi.

    Genç kız tekme tokat dayak yedi

    Bir anda tekme tokat saldırıya devam eden olayda birkaç kişi, karşı gruptan aralarına aldıkları kızı tek bulunca tekme tokat vurmaya başladı.

    Kız yere serildi ancak diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti.

    Küçükçekmece'de kız kavgası: Tekme ve tokatlar havada uçuştu VİDEO

    Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

    Bir süre devam eden kavgaya pakta bulunan vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden kızlar birbirinden şikayetçi oldu.

    Küçükçekmece de kız kavgası: Tekme ve tokatlar havada uçuştu #1


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