Bir dükkan önünde duran kola paketini alıp kaçan hırsız, tesadüfen yoldan geçen kurye sayesinde amacına ulaşamadı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne gelen yabancı uyruklu iki hırsız bölgedeki bir iş yerini hedef aldı.

Şahıslardan biri iş yerine girip çalışanı oyalarken, diğeri ise kapı önündeki 6'lı kolayı alıp kaçmaya başladı.

MOTO KURYE YAKALADI

O sırada sipariş götürmek için yoldan geçen bir kurye durumu fark edince harekete geçti. Hırsızın gittiği güzergahı gören kurye hemen arkasından gitti. Bir süre gittikten sonra iki sokak ötede hırsızı arabanın arkasına saklanırken gördü. Kurye kolaları alıp sahibine teslim ederken, hırsızın kaçtığı öğrenildi.

Küçükçekmece’de kola hırsızı kuryeye yakalandı VİDEO

