Euro
15.36
0.80%
Dolar
13.58
0.80%
Altın
787.64
0.63%
Borsa
1997
-0.25%
Bitcoin
508.493
-2.15%
BTXN Coin
30.97
-1.55%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Hafif yağmur 3 C

    Küçükçekmece’de kola hırsızı kuryeye yakalandı

    Bir dükkan önünde duran kola paketini alıp kaçan hırsız, tesadüfen yoldan geçen kurye sayesinde amacına ulaşamadı.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 11:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece’de kola hırsızı kuryeye yakalandı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne gelen yabancı uyruklu iki hırsız bölgedeki bir iş yerini hedef aldı.

    Şahıslardan biri iş yerine girip çalışanı oyalarken, diğeri ise kapı önündeki 6'lı kolayı alıp kaçmaya başladı.

    MOTO KURYE YAKALADI

    O sırada sipariş götürmek için yoldan geçen bir kurye durumu fark edince harekete geçti. Hırsızın gittiği güzergahı gören kurye hemen arkasından gitti.  Bir süre gittikten sonra iki sokak ötede hırsızı arabanın arkasına saklanırken gördü. Kurye kolaları alıp sahibine teslim ederken, hırsızın kaçtığı öğrenildi.

    Küçükçekmece’de kola hırsızı kuryeye yakalandı VİDEO

    Küçükçekmece’de kola hırsızı kuryeye yakalandı #1

    Küçükçekmece’de kola hırsızı kuryeye yakalandı #2


    Görüş Bildir