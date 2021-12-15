Küçükçekmece'de kriz geçirip kendini odaya kilitleyen adam kurtarıldı

Küçükçekmece'de kriz geçirip kendini odaya kilitleyen adam kurtarıldı

Sinir krizi geçirmesinin ardından kendisini odaya kilitleyen adam, evde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı adam, baygın halde hastaneye kaldırıldı.

Dün İstanbul Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede evde çocuklarıyla tartışan Orhan M, sinir krizi geçirip kendini odaya kilitledi.

Bir süre sonra çocukları, babalarının olduğu odanın kapısını açmak istedi.

Kapı açılmayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

İtfaiye ekipleri kapıyı içeri girdiğinde Orhan M.’nin odada yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, adamın baygın olduğunu belirledi.

Küçükçekmece'de kriz geçirip kendini odaya kitleyen adam kurtarıldı VİDEO







HASTANEYE BİLİNCİ KAPALI GÖTÜRÜLDÜ

İlk kontrolün ardından adam sedyeyle ambulansa kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan adamın tedavisine devam ediliyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



