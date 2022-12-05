Kur’an kursunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında öğrencilerin içeride olduğu, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlüçeşme Mahallesi Kayın Çıkmazı Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında bulunan erkek Kur’an kursunda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın binayı dumanlar sardı.

Kurs öğrencilerinin eğitim gördüğü sırada çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Küçükçekmece ve Bahçelievler'den sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre sonra söndürdü.

DHA’nın haberine göre; dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

“Yangın büyüktü ama hemen kontrol altına alındı”

Sokak sakinlerinden Abdullah Koç, "Kur’an kursunda yangın çıktı. İçeride talebeler vardı. Yangın büyüktü ama hemen kontrol altına alındı." diye konuştu.

Küçükçekmece’de, Kur’an kursunda yangın çıktı VİDEO



Aynı kursta ikinci yangın

Yangın sonrası Kur’an kursu yetkilileri, polis ve itfaiye ekipleriyle görüştü.

Aynı Kur’an kursunda, dün akşam saatlerinde de küçük çaplı bir yangının çıktığı öğrenildi.