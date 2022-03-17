Okul çıkışında liseli kızlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine yumruk atan kızları vatandaşlar güçlükle ayırırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 Mart Salı günü akşam saatlerinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Sultan Murat Mahallesi'ndeki bir lisede okuyan kız öğrenciler arasında sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kızlardan ikisi, önce birbirlerinin saçını çekti ardından yumruklar havada uçuştu.

Yoldan geçen veliler ile esnaf kavgayı ayırmaya çalıştı ancak kızlar birbirlerine vurmaktan vazgeçmedi.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Taraflar bir süre sonra veliler ile esnafın yardımıyla ayrıldı.

Öğrenciler birbirlerinden şikayetçi olmazken, yumruk yumruğa kavga bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece’de liseli kızların yumruklu kavgası VİDEO

