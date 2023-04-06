İHA

Trafik kurallarını hiçe sayanların sayısı her geçen gün artıyor...

Bu kez görüntülerin adresi Megakent İstanbul.

Aldırış etmeden makas attı

Akşam saatlerinde bölgesinde, E5’te seyir halindeki bir sürücünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, yoğunluğun olduğu bölgede atarak ilerledi.

Trafiği tehlikeye soktu

hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

O anları trafikteki başka bir sürücü kayıt altına aldı.

Küçükçekmece'de makas atarak ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı
Küçükçekmece'de makas atarak ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı