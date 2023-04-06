Küçükçekmece'de makas atarak ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı Makas atarak ilerleyen sürücü, kendi canını ve diğer vatandaşların canını hiçe saydı. O anlar kamerada.

İHA Trafik kurallarını hiçe sayanların sayısı her geçen gün artıyor... Bu kez görüntülerin adresi Megakent İstanbul. Aldırış etmeden makas attı Akşam saatlerinde Küçükçekmece bölgesinde, E5’te seyir halindeki bir sürücünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, yoğunluğun olduğu bölgede makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye soktu Sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anları trafikteki başka bir sürücü kayıt altına aldı.