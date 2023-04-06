Küçükçekmece'de makas atarak ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı

İHA
Trafik kurallarını hiçe sayanların sayısı her geçen gün artıyor...
Bu kez görüntülerin adresi Megakent İstanbul.
Aldırış etmeden makas attı
Akşam saatlerinde Küçükçekmece bölgesinde, E5’te seyir halindeki bir sürücünün kazaya davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı.
Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, yoğunluğun olduğu bölgede makas atarak ilerledi.
Trafiği tehlikeye soktu
Sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
O anları trafikteki başka bir sürücü kayıt altına aldı.