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    Küçükçekmece'de minibüsün çarptığı çocuk öldü

    Ali Hızır isimli 3 yaşındaki çocuk, yolun karşısına geçmek isterken servis minibüsünün altında kaldı. Küçük çocuğa çarpan sürücü ise gözaltına alındı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 16:05
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    Küçükçekmece'de minibüsün çarptığı çocuk öldü

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki İstasyon Mahallesi’nde sokakta oynayan 3 yaşındaki Ali Hızır isimli çocuk, yolun karşısına geçmek istedi.

    KÜÇÜK ÇOCUK ARACIN ALTINDA KALDI

    Bu sırada gelen servis minibüsü 3 yaşındaki çocuğa çarpıp, altına aldı.Minibüsün altında kalan çocuğu dedesi kucağına alarak hastaneye götürdü.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

    ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Hastaneye kaldırılan çocuk ise hayatını kaybetti.

    CENAZESİ ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

    Hayatını kaybeden küçük Ali'nin cenazesi ise Erzurum’da defnedilmek üzere götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Küçükçekmece de minibüsün çarptığı çocuk öldü #1

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