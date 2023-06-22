Küçükçekmece'de motosiklet sürücüsü silahlı saldırıya uğradı Otomobiliyle gelen ve isimleri henüz öğrenilemeyen üç şahıs, seyir halindeki motosikletli şahsa silahlı saldırı düzenledi. O sırada parkta bulunan vatandaşlar canını zor kurtarırken, saldırıdan kimse yara almadı.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyeti Mahallesi'nde kimliği belirsiz 3 şahıs, plakasını kapattıkları otomobille bir süre seyir halinde olan motosikleti takip etmeye başladı.

Otomobilin içerisinde yer alan şahıslardan birisi, bölgede bulunan parkın yakınlarına gelince motosikletli şahsa silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıya uğrayan motosikletli şahıs kendisini yere atarken, bölgedeki vatandaşlar ise korkuyla kaçmaya başladı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

10 boş kovan bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri, parkın içinde ve araçların altında yaptıkları incelemede yaklaşık 10 tane boş kovan buldu.

Yapılan incelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şüpheli ve saldırıda kullanılan aracın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan polis, motosiklet sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

"Biri indi, 8 mermi sıktı"

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Cem Şengel, “Burada bekliyorduk, 3 kişi arabayla geldi, 2 tanesi arabada durdu. Bir tanesi indi 8 tane mermi sıktı. Sonra arabaya bindi gitti. Burada çocuklar vardı, onlara geldi zannettik. Plakasız arabayla beraber aşağıya doğru kaçtılar. Vatandaşlar kendini yere attı, aşağıya kaçtı, yaralı yok.” diye konuştu.