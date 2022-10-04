Uyuşturucu kullanan bir genç, evin penceresinden eşyaları attıktan sonra elinde bıçakla çevreye tehditler savurdu. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince operasyon düzenlendi.

Madde kullanımı bir mahalleyi daha ayağa kaldırdı...

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde uyuşturucu madde kullanan bir şahıs, evdeki eşyaları pencereden sokağa atmaya başladı.

Mahalleliye tehditler savurdu

Mahalle sakinleri ilk önce olayı anlamaya çalıştı. Ardından bağımlı olduğunu bildikleri genci polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada çevreye hakaretler savuran genç, pencerenin camını da kırarak tehditler savurdu.

İkna çalışmaları sonuç vermedi

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı.

DHA'nın aktarımına göre; çalışmalara rağmen ikna olmayan kişi, özel harekat polisinin operasyonu ile gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de olay çıkaran madde bağımlısı genç gözaltına alındı ViDEO



















