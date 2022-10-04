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    Küçükçekmece'de olay çıkaran madde bağımlısı genç gözaltına alındı

    Uyuşturucu kullanan bir genç, evin penceresinden eşyaları attıktan sonra elinde bıçakla çevreye tehditler savurdu. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince operasyon düzenlendi.
    • 04.10.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 09:48
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    Küçükçekmece'de olay çıkaran madde bağımlısı genç gözaltına alındı

    Madde kullanımı bir mahalleyi daha ayağa kaldırdı...

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde uyuşturucu madde kullanan bir şahıs, evdeki eşyaları pencereden sokağa atmaya başladı.

    Mahalleliye tehditler savurdu

    Mahalle sakinleri ilk önce olayı anlamaya çalıştı. Ardından bağımlı olduğunu bildikleri genci polis ekiplerine bildirdi.

    Bu sırada çevreye hakaretler savuran genç, pencerenin camını da kırarak tehditler savurdu.

    İkna çalışmaları sonuç vermedi

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı.

    DHA'nın aktarımına göre; çalışmalara rağmen ikna olmayan kişi, özel harekat polisinin operasyonu ile gözaltına alındı.

    Küçükçekmece'de olay çıkaran madde bağımlısı genç gözaltına alındı ViDEO

    Küçükçekmece de olay çıkaran madde bağımlısı genç gözaltına alındı #1

    Küçükçekmece de olay çıkaran madde bağımlısı genç gözaltına alındı #2

    Küçükçekmece de olay çıkaran madde bağımlısı genç gözaltına alındı #3

    Küçükçekmece de olay çıkaran madde bağımlısı genç gözaltına alındı #4

    Küçükçekmece de olay çıkaran madde bağımlısı genç gözaltına alındı #5


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