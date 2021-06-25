Eşiyle problem yaşayan bir kadın çatıya çıkıp atladı. Ancak kadın başka binanın çatısına düşüp yaralandı. Olay yerinde arbede çıkarken, kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi’nde eşiyle problem yaşayan bir kadın, çatıya çıkıp atlamak istedi.

Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, aşağıya atladı.

Ancak kadın başka binanın çatısına düştü.

İTFAİYE KURTARDI

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece’de olaylı gece ViDEO

ARBEDE ÇIKTI

Öte yandan kadının atlama çalıştığı sırada vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle arbede çıktı.

Tarafların birbirine yumruklarla girdiği o anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.