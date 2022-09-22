Okul bahçesinde fenalaşarak hastanede yaşamını yitiren 12 yaşındaki Samet’in ailesi, çocuklarının darbedildikten sonra fenalaştığını, olayın araştırılması gerektiğini ileri sürdü.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı'daki bir ortaokulda Samet Gül (12), öğle arasında okulun bahçesinde fenalaştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Samet Gül’ü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre; Samet Gül’ün ailesi, okulda bir grubun çocuklarını darbettiğini ileri sürdü.

İddiaya göre; Samet Gül, darp sonrasında fenalaşarak öldü.

“Allah kimseye göstermesin acısı çok büyük”

Anne Sevdet Gül, olaya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Ben evdeydim aradılar koşarak okula gittim, ambulansla birlikte okulda olduk. İki merdiven aşağı indim baktım çocuğum yerde uzanmış. Başında kalabalık vardı, hocalar öğrenciler bırakmadılar. Tek gördüğüm kalp mesajı yapıyorlar. 'Ya Rabbim inşallah Sametim değildir' dedim. Hırkasından tanıdım, yüzünü az bir şey gördüm boynu büküktü. Allah kimseye göstermesin acısı çok büyük.

Küçükçekmece’de ölen 12 yaşındaki Samet’in, okulda darbedildiği ileri sürüldü ViDEO



“Bir şeyler yapmışlar okulda ama kimse bana bir şey anlatmıyor”

Ben hastanede öldüğünü öğrendim. Sonra arkadaşları çocuğun biri boğazını sıktı, dövdü. Bir şeyler yapmışlar okulda ama kimse bana bir şey anlatmıyor. Ben araştırılsın istiyorum. Devlet büyüklerime sığınıyorum, ne olur kim yapmışlarsa bulunsun, bu şekilde üstü örtülmesin. Tek oğlum vardı."

“Biz bu olayın üstünün örtülmemesini istiyoruz”

Dayı Cüneyt Gül, "Ben çocuğun dayısıyım, haberi alır almaz okula koştum. Hastanede doktorlar nabzı durmuş dediler. Biz bu olayın üstünün örtülmemesini istiyoruz. Olayın tamamen açığa çıkması gerekiyor. Arkadaşlarından aldığımız bilgiye göre; bir grup çocuğun darbetmesi sonucunda kafasını demire çarparak vefat ediyor. Biz bu olayın gizli kalmasını istemiyoruz.





“Çocuk kendi kendine düşmüş diyorlar”

Okulda güvenlik yok mu? Nöbetçi öğretmen yok mu? Bir kavga olduğunda nöbetçi öğretmenler anında müdahale etmesi gerekiyor. İki katlı bahçede çocuklar ilk katta kavga etmişler, yukarıda aynı kavgayı devam etmiş. Çocuk kendi kendine düşmüş diyorlar. Hiç kimse kendi kendine düşüp ölmez. Çocuğun bir hastalığı yoktu, sağlığı yerindeydi. Adli Tıp raporunda ortaya çıkacaktır. Yetkili mercilere güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Gül'ün cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.