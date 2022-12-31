Otomobilin çarptığı moto kurye, metrelerce sürüklendi. Kazada, motokurye ağır yaralanırken otomobil sürücüsü de hafif yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yarımburgaz Mahallesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda, saat 17.00 sıralarında bir kaza olayı meydana geldi.

Halkalı istikametine giden 07 HOY 62 plakalı otomobil, A.S.Ö., idaresindeki 34 FYT 401 plakalı motokuryeye çarptı.

Motokurye metrelerce sürüklendi

Çarpmanın etkisiyle moto kurye, motosikletliyle birlikte metrelerce sürüklendi.

Otomobil ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kurye ağır yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, moto kurye A.S.Ö. ağır yaralandı.

A.S.Ö. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, otomobil sürücüsü ise Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldü.

DHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı bir süre trafik tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Küçükçekmece'de otomobil, moto kuryeye çarptı VİDEO























