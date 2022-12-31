Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
316.380
0.59%
BTXN Coin
6.02
2.20%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Küçükçekmece'de otomobil, moto kuryeye çarptı

    Otomobilin çarptığı moto kurye, metrelerce sürüklendi. Kazada, motokurye ağır yaralanırken otomobil sürücüsü de hafif yaralandı.
    • 31.12.2022 - 19:47
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 20:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de otomobil, moto kuryeye çarptı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yarımburgaz Mahallesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda, saat 17.00 sıralarında bir kaza olayı meydana geldi.

    Halkalı istikametine giden 07 HOY 62 plakalı otomobil, A.S.Ö., idaresindeki 34 FYT 401 plakalı motokuryeye çarptı.

    Motokurye metrelerce sürüklendi

    Çarpmanın etkisiyle moto kurye, motosikletliyle birlikte metrelerce sürüklendi.

    Otomobil ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

    Kurye ağır yaralandı

    Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, moto kurye A.S.Ö. ağır yaralandı.

    A.S.Ö. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, otomobil sürücüsü ise Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldü.

    DHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı bir süre trafik tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    Küçükçekmece'de otomobil, moto kuryeye çarptı VİDEO

    Küçükçekmece de otomobil, moto kuryeye çarptı #1

    Küçükçekmece de otomobil, moto kuryeye çarptı #2

    Küçükçekmece de otomobil, moto kuryeye çarptı #3

    Küçükçekmece de otomobil, moto kuryeye çarptı #4

    Küçükçekmece de otomobil, moto kuryeye çarptı #5

    Küçükçekmece de otomobil, moto kuryeye çarptı #6


    Bayrampaşa'da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı
    3. Sayfa

    Bayrampaşa'da yapılan şaka cinayetle sonuçlandı

    Yanlış park ambulansın geçişini engelledi
    3. Sayfa

    Yanlış park ambulansın geçişini engelledi

    Manchester United, Wolverhampton'ı tek golle geçti
    Dünyadan futbol

    Manchester United, Wolverhampton'ı tek golle geçti

    Görüş Bildir