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    Küçükçekmece’de otomobil nöbetçi eczaneye daldı

    Küçükçekmece'de sürücüsü direksiyon başındayken gaz pedalı takılı kalan otomobil nöbetçi eczaneye daldı. Kaza sonrası eczanede faaliyet durdurulurken bir çalışan hafif şekilde yaralandı.
    • 28.08.2022 - 14:43
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    Küçükçekmece’de otomobil nöbetçi eczaneye daldı

    İstanbul'da Küçükçekmece Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki alışveriş merkezinin otoparkında ismi öğrenilemeyen 34 RL 5804 plakalı otomobil sürücüsü, alışveriş merkezinin açık otoparkında direksiyon başına geçip otomobili çalıştırdı.

    İddiaya göre gaz pedalı takılı kalan otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp nöbetçi olan eczanenin içine daldı.

    Bir çalışan hafif yaralandı

    Eczane içindeki çalışanlardan biri otomobilin içeri dalmasıyla raflardan kafasına düşen malzemeyle hafif şekilde yaralandı.

    Otomobil yaklaşık 1 buçuk saatin ardından eczanenin içinden çıkarıldı. Kaza sonrası maddi hasarın meydana geldiği nöbetçi eczanede faaliyet durduruldu ve bölgeye yakın olan bir eczane nöbetçi olarak açıldı.

    "Sürücü otomobille içeri girmiş"

    Kaza sonrası olay yerine giden bölge sakinlerinden Onur Esim, "Olay yerine geldiğimde burası kalabalıktı. İçeride çalışan kişilerden birinin kafasına bir şey düşmüş kaza anında. Sanırım fren yerine gaza basılmış, sürücü otomobille içeri girmiş." diye konuştu.

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