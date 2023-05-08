Küçükçekmece'de park halindeki otombiller alev alev yandı Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki iki araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler müdahale ederken, yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde, park halindeki araçlar yandı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, iki araç alevler içerisinde kaldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sesleri duyuldu Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri yükseldi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri inceleme yaptı. Yangınla ilgili polisin araştırması sürüyor.