İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine tehditler savurarak direnen şüphelinin, 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Gece saatlerinde yaşanan olayda, polis ekipleri silahlı kavga ihbarı aldı.

Bunun üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, F.A. isimli bir kişinin tehditler savurduğunu gördü.

Şahıs, polise dönerek, "Siz kim oluyorsunuz bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz?" dedi.

2 polis yaralandı

Ardından şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken oğlu F.A. da polisi engellemeye çalıştı.

Çıkan arbedede 2 polis yaralandı. Polis, çevredekilerin engelleme çabasına rağmen F.A.'yı alarak emniyete götürdü.

Şahsın ailesi de polis merkezinin önünde beklerken taşkınlık çıkardı.

Küçükçekmece'de polise direnen şahıs ayağından vuruldu VİDEO



25 yıl hükümlü

DHA'nın aktarımına göre; genç adamın tehditleri devam ettirmesinin üzerine polis ekipleri, F.A.'yı da gözaltına almak istedi.

Yapılan sorgusunda, hakkında farklı suçlardan 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ayağından vuruldu

Kendisini gözaltına almak isteyen şahıs, polislere tekme atarak kaçmaya çalıştı.

Polis, şüpheliyi tabancayla ayağından vurarak etkisiz hale getirirken o anlar ep telefonu kamerasına yansıdı.

Baba-oğul suç makinesi çıktı

Bacağından vurulan F.A., tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Baba F.A.'nın da çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest kalırken, yaralı olan oğlu ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.









