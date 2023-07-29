İHA

Küçükçekmece'de nabızlar yükseldi.

Kanarya Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma giderek büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ile ekipleri sevk edildi.

Polisin yanında kavgaya devam ettiler

Şahıslar gelen polislerin yanında etmeye devam etti.

Birbirlerine tekme atan şahıslar, polisin yanında birbirini yere düşürdü.

Taraflar güçlükle ayrıldı

Ekipler, güçlükle kavgayı ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.