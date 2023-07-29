Küçükçekmece'de polislerin güçlükle ayırdığı kavga Kanarya Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ekiplerin müdahale ettiği kavganın güçlükle ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Küçükçekmece'de nabızlar yükseldi. Kanarya Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma giderek büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ile polis ekipleri sevk edildi. Polisin yanında kavgaya devam ettiler Şahıslar gelen polislerin yanında kavga etmeye devam etti. Birbirlerine tekme atan şahıslar, polisin yanında birbirini yere düşürdü. Taraflar güçlükle ayrıldı Ekipler, güçlükle kavgayı ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.