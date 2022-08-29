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    Küçükçekmece’de, pompalı ile etrafa ateş açan şahıs yakalandı

    Av tüfeği ile sağa sola ateş açıp 1 kişinin yaralanmasına neden olan F.K., gelen polis ekiplerine ateş açıp kaçmaya kalkıştı. F.K., özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.
    • 29.08.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 09:27
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    Küçükçekmece’de, pompalı ile etrafa ateş açan şahıs yakalandı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde F.K. ismindeki şahıs, arkadaşları ile kavga ettikten sonra eline aldığı av tüfeği ile sağa sola rastgele ateş etmeye başladı.

    F.K., tartıştığı kişilerden birini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    İkazlara uymadı, polise ateş etti

    İHA’nın haberine göre; ekipler F.K.’ye dur ikazında bulunsa da F.K., dikkate almayarak tüfeği polis ekiplerine doğrultup ateş etmeye devam etti.

    Zorla komşusunun evine girmeye çalıştı

    Bir süre sonra kaçmaya başlayan şahsın, polis ekipleri tarafından takip edilerek ikamet ettiği binaya girdiği tespit edildi. F.K., komşusunun evine zorla girerek orada saklanmak istedi.

    Özel harekat ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı kullandığı av tüfeği ile birlikte yakaladı. F.K, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Küçükçekmece’de, pompalı ile etrafa ateş açan şahıs yakalandı ViDEO

    Küçükçekmece’de, pompalı ile etrafa ateş açan şahıs yakalandı #1

    Küçükçekmece’de, pompalı ile etrafa ateş açan şahıs yakalandı #2


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