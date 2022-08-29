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Küçükçekmece’de, pompalı ile etrafa ateş açan şahıs yakalandı

Küçükçekmece’de, pompalı ile etrafa ateş açan şahıs yakalandı

Av tüfeği ile sağa sola ateş açıp 1 kişinin yaralanmasına neden olan F.K., gelen polis ekiplerine ateş açıp kaçmaya kalkıştı. F.K., özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.