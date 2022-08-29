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- Küçükçekmece’de, pompalı ile etrafa ateş açan şahıs yakalandı
Küçükçekmece’de, pompalı ile etrafa ateş açan şahıs yakalandı
- 29.08.2022 - 08:54
- Güncelleme : 29.08.2022 - 09:27
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde F.K. ismindeki şahıs, arkadaşları ile kavga ettikten sonra eline aldığı av tüfeği ile sağa sola rastgele ateş etmeye başladı.
F.K., tartıştığı kişilerden birini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İkazlara uymadı, polise ateş etti
İHA’nın haberine göre; ekipler F.K.’ye dur ikazında bulunsa da F.K., dikkate almayarak tüfeği polis ekiplerine doğrultup ateş etmeye devam etti.
Zorla komşusunun evine girmeye çalıştı
Bir süre sonra kaçmaya başlayan şahsın, polis ekipleri tarafından takip edilerek ikamet ettiği binaya girdiği tespit edildi. F.K., komşusunun evine zorla girerek orada saklanmak istedi.
Özel harekat ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı kullandığı av tüfeği ile birlikte yakaladı. F.K, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Küçükçekmece’de, pompalı ile etrafa ateş açan şahıs yakalandı ViDEO