Küçükçekmece’de sevgilisinin üzerine kızgın yağ attı, cezası belli oldu

Cezaevinden izinli çıkarak birlikte yaşadığı kadının vücuduna ve yüzüne kızgın yağ atıp, bıçaklayan zanlının yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığa 14 yıl ceza verdi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesi’nde, 15 Eylül 2019’da cezaevinden izinli olarak çıkan ve birlikte yaşadığı Kübra Tayfur’u bıçaklayıp, kızgın yağ ile yaktığı gerekçesiyle yargılanan Ersin Ülker, 2020 yılında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından 14 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi, Kübra Tayfur’un yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmadığı gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yeniden Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

‘SABİT İZ KALMADI’

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ersin Ülker hazır bulunurken, müşteki Kübra Tayfur duruşmaya katılmadı.

Duruşmada mahkeme başkanı, dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kübra Tayfur’un yüzünde sabit iz niteliği olmadığını aktardı.

SAVCI ‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VAR’ DEDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın olay gecesi müştekinin evine girip yüzü ile vücuduna kızgın yağ döktüğünü ve bıçakla yaraladığını aktardı.

Sanığın eyleminin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ niteliğinde olduğunu belirten Cumhuriyet savcısı, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Sanık Ülker’in, ‘gece konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

“YEMİN EDİYORUM ÜZERİME ATILAN BÜYÜK BİR İFTİRA”

Mütalaanın ardından beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın indirimsiz ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Ersin Ülker ise son savunmasında, “Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, o eve ne camdan ne balkondan girdim. 3 gündür zaten evdeydim. Kübra hastaneden taburcu olunca yanıma geldi. ‘Niye yaptın?’ dedim ‘çok kızgındım’ dedi. Yemin ediyorum üzerime atılan büyük bir iftiradır. Allah’tan korkusu varsa gelsin gerçekleri söylesin.” şeklinde konuştu.

“CEZAEVİNDEYKEN DEFALARCA PARA YATIRMIŞTIR”

Sanık avukatı da müvekkilinin iftiraya uğradığını söyleyerek “Bir anlık bir kızgınlığa dayalı olarak atılmış bir iftiradır. Müşteki cezaevine gitmiştir, müvekkilime cezaevindeyken defalarca para yatırmıştır. Müvekkilim öldürmeye çalışsaydı müşteki bunları yapar mıydı? Müvekkilimin beraatini talep ediyorum.” dedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

14 YIL CEZA ALDI

Mahkeme, sanık Ersin Ülker’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.