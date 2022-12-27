Küçükçekmece’de seyyar satıcı zabıtayı vurdu

Okul önünde seyyar satıcılık yapan şahıs, aracını alan zabıta memurunu vurdu. Yaralanan memur hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Nasrettin Hoca İlkokulu’nun önünde simit satan seyyar satıcıyı, dün bölgede denetim yapan zabıta ekipleri uyardı.

Ancak şahıs, bugün okul önünde satışa devam etti.

Yine uyarılan seyyar satıcının aracında zabıta bu kez silah buldu.

Zabıta memurunu vurdu

Silaha el koyulurken, bunu gören şahıs ani bir manevra ile memurun elinden silahı aldı ve sıktı.

Şahsın sıktığı mermiler, zabıta memuru Taner Yucak’a isabet etti.

Seyyar satıcı, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Hayati tehlikesi yok

İhbar üzerine polis sevk edildi.

İHA’nın haberine göre yaralanan Yucak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olmayan zabıta Yucak’ın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Saldırgan seyyar satıcı aranıyor

Bölgede inceleme yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.