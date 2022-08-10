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    Küçükçekmece’de ‘sigara içme uyarısı’ cinayetle bitti

    Restoranda çalışan 20 yaşındaki genç, sigara içmemesi için uyardığı müşterinin oğlu tarafından öldürüldü. Katil zanlısı, polis tarafından aranıyor.
    • 10.08.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:24
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    Küçükçekmece’de ‘sigara içme uyarısı’ cinayetle bitti

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi’ndeki alkollü mekana gece saatlerinde gelen bir müşteri, içeride sigara içmek istedi.

    Ancak çalışan Doğukan Aslan (20), ‘içerde sigara içmenin yasak’ olduğunu hatırlattı.

    Oğlunu çağırdı

    Bunun üzerine müşteri ile Aslan arasında tartışma çıktı.

    Daha sonra mekan sahibi, çalışan ile müşteri dışarı çıkıp tartışmaya devam etti.

    Bu sırada müşteri oğlunu arayıp, gelmesini söyledi.

    Hastanede can verdi

    Motosikletle gelen müşterinin oğlu, silahla 20 yaşındaki Doğukan Aslan’ı vurdu.

    Saldırgan kaçarken, Aslan kanlar içinde yere yığıldı.

    Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

    Küçükçekmece’de ‘sigara içme uyarısı’ cinayetle bitti VİDEO

    Küçükçekmece’de ‘sigara içme uyarısı’ cinayetle bitti #1

    Katil zanlısı aranıyor

    Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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