Sipariş getirdikleri siteden ters yönden çıkmaya çalıştığı iddia edilen zincir market aracının sürücüsü, site sakinine saldırdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent'teki siteye aracıyla giriş yapmak isteyen Sefa Odabaşı, ters yönden gelen zincir marketin sipariş aracıyla karşılaştı.

Sefa Odabaşı, market çalışanına defalarca ters yönden çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

ARAÇTAN İNİP SİTE SAKİNİNE SALDIRDILAR

Buna rağmen market çalışanı Sefa Odabaşı'nın otomobilini geri sürmesini istedi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından market çalışanı sipariş aracıyla ters yönden çıkış yaptı. Sefa Odabaşı otomobiliyle siteye giriş yaparken, market aracından inen iki kişi otomobilin kapısını açıp yumruk atmaya çalıştı. Yaşanan arbedeyi araya giren vatandaşlar ayırdı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Mağdur adam güvenlik kameralarının kaydettiği olay sonrası şikayetçi oldu.

Küçükçekmece'de site girişinde ters yön kavgası

"İŞLERİNE SON VERİLDİ DENİLDİ AMA HALA ÇALIŞIYORLAR"

Yaşadığı olayı anlatan Odabaşı, "Burası sitemizin giriş kapısı, çıkış değil. OGS ile benim açtığım kapıdan çıkış yapmaya çalışıp üzerime sürdüler arabayı. Daha sonra arabasını durdurup gelip benim aracımı tekmeledi. 'Ben buradan çıkacağım, siz geri gideceksiniz' dedi. Ben aracımı geri çekip, tekrar OGS'den içeri girmeye çalıştığım sırada gelip, aracımdan beni indirip, yumruklamaya çalıştılar. Daha sonra ilgili marketin yetkilileriyle görüştüm, aracın hangi markete bağlı olduğunu öğrendim. Personelin çıkışlarının verildiğini ve böyle bir olayın bir daha olmayacağını söylediler. Ben oradan çıktıktan 15 dakika sonra aynı market aracı benim yolumu kesti. Personel çıkışlarının verilmediğini kalan hesaplarını kapatmak istediklerini söylediler. Tekrar market yetkilileriyle görüşmeye gittiğimde bu kez belki de benim suçlu olduğumu, kendi personellerinin suçsuz olabileceğini ima eder şekilde konuştular. Ters yön, düz yön hiç ayırt etmeden çok süratli araba kullanıyorlar." diye konuştu.