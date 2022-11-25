Küçükçekmece'de tacizi engellediğini belirten şahsın kurgu yaptığı öğrenildi

Taciz edilen kadını havaya ateş açarak kurtardığı daha sonra da tacizciyi dövdüğünü iddia eden Y.E., ifadelerinde tutarsızlık görülünce gözaltına alındı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz akşam taciz olayı yaşandığı iddia edilmişti.

17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın tacize uğradığını belirtti.

Genç kızın çığlık seslerine duyarsız kalmadığını ve babasına ait olan ruhsatlı silahla havaya ateş açarak tacizi engellediğini öne süren şahıs, tacizciyi iş yerine götürerek darbettiğini anlattı.

"Yine olsa yine yaparım"

"Genç kızı sakinleştirdim, daha sonra evine kadar bıraktım. Kendisi bana teşekkür etti. Daha sonra ayrıldım ve ailemle yemeğe gittim. Herkesin kardeşi var, korkmadım. Yine olsa yine yaparım." ifadelerini kullanan Y.E. şiddet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Küçükçekmece'de taciz iddiası, havaya ateş açarak genç kızı kurtardı VİDEO

Görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıktı

Olayın ardından şahsın bilgisine başvurmak üzere emniyete çağıran polis, tutarsız ifadelerinden şüphelendi.

DHA'nın aktarımına göre; ekipler Y.E.'nin havaya ateş etmek için kullandığı silahın babasına ait ruhsatlı silah olmadığını kurusıkı bir tabanca olduğunu, görüntülerin ise kurgulandığını belirledi.

2 ayrı suçtan işlem yapıldı

Polis bunun üzerine Y.E.'ye 'Suç Uydurma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından işlem yaptı.