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- Küçükçekmece’de, taksici ile sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada
Küçükçekmece’de, taksici ile sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada
Sabah saatlerinde aralarında yol verme nedeniyle kavga çıkan taksi şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü, birbirlerine tekme tokat saldırdı. O anlar, kameraya yansıdı.
- DHA
- 22.11.2021 - 11:21
- Güncelleme : 22.11.2021 - 11:29
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi 4. Cadde üzerinde sabah saatlerinde, seyir halinde olan taksi şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdı.
Bunun üzerine araçlarından inen sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
İki şahıs birbirine tekme ve tokatlarla saldırmaya çalıştı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için araya girdi.
KAMERAYA YANSIDI
Kavga vatandaşların müdahalesi ile son bulurken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece’de, taksici ile sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada VİDEO