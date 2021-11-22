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    Küçükçekmece’de, taksici ile sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada

    Sabah saatlerinde aralarında yol verme nedeniyle kavga çıkan taksi şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü, birbirlerine tekme tokat saldırdı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 11:29
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    Küçükçekmece’de, taksici ile sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi 4. Cadde üzerinde sabah saatlerinde, seyir halinde olan taksi şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdı.

    Bunun üzerine araçlarından inen sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

    İki şahıs birbirine tekme ve tokatlarla saldırmaya çalıştı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için araya girdi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kavga vatandaşların müdahalesi ile son bulurken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Küçükçekmece’de, taksici ile sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada VİDEO

    Küçükçekmece’de, taksici ile sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada #1

    Küçükçekmece’de, taksici ile sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada #2

    Küçükçekmece’de, taksici ile sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada #3

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