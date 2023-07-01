Küçükçekmece'de taksici-yolcu tartışması kamerada İkili arasındaki tartışma hararetlenirken, yolcu polislere seslendi. Sürücü polislerin dur ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

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İHA

İstanbul'da taksici ve yolcu tartışmalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Olay bu kez, Küçükçekmece D-100 Karayolu mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre bir şahıs, Sefaköy'deki bir adrese gitmek üzere 34 TJN 99 plakalı taksiye bindi.

Taksi sürücüsü ise müşteriye Beylikdüzü istikametine gideceğini ve kendisini D-100 Karayolu üzerindeki otobüs durağında bırakacağını söyledi.

Polisin ihtarına uymadı

Bunun üzerine şoför ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma sürdüğü sırada müşteri, yol kenarındaki polis ekiplerine seslendi ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak sürmeye devam etti.

Yaşanan tartışma taksi şoförünün müşterisini istediği adrese bırakması ile son buldu.