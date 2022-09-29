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    Küçükçekmece'de taraftar kavgası

    Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarının sözlü başlayan tartışması duba ve sandalyeli saldırıya dönüştü. Kavga sırasında mahalle savaş alanına döndü.
    • 29.09.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:43
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    Küçükçekmece'de taraftar kavgası

    İstanbul Küçükçekmece'de Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi.

    Tartışmanın giderek büyümesiyle iki takım taraftarları tekme ve tokatlarla birbirine saldırmaya başladı.

    Kavgaya duba ve sandalye dahil oldu

    Kavga daha da büyüyünce taraftarlar birbirlerine duba ve kafelerin sandalyeleriyle vurmaya devam etti.

    Dakikalarca süren kavgayı taraftarlar hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine polisin gelmesiyle gruplar dağılmaya başladı.

    "Önce konuştular sonra birbirine girdiler"

    Kavga ile ilgili konuşan Ozan isimli kafe sahibi, “İki taraftar grubu arasında sorun varmış, öğlene doğru iki taraf da toplanıyor. Kafenin sol köşesinde bir grup vardı, kafenin sağ 5-6 metre ilerisinde buluştular. Önce konuştular sonra grup birbirine girdi. Tasvip etmediğimiz şeyler, spor bu değil. Kafe ile alakası yok, sokakta başlayan bir şey, hatta kafenin de iki tane sandalyesi kırıldı. Umarım arkadaşlar durumu devam ettirmezler.” şeklinde konuştu.

    Küçükçekmece de taraftar kavgası #1

    Küçükçekmece de taraftar kavgası #2


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