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    Küçükçekmece'de torbacı operasyonu

    Sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 08:01
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    Küçükçekmece'de torbacı operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saat 06.00'da Küçükçekmece genelinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    25 adreste 32 şüpheliye yönelik düzenlen operasyondan adreslerde bulunan 32 şüpheli gözaltına alındı.

    ÖZEL HAREKAT DA DESTEK VERDİ

    Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Operasyona, özel harekat polisleri, polis helikopteri, narkotik köpeği Rozo, narkotik polisleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.

    Öte yandan operasyon yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi, İskete Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki daire ve yine Kanarya Mahallesi'nde bulunan 2. Arı Kuşu Sokak'taki 6 katlı bir binan en üst katında bulunan daire oldu.

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    32 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

    Baskında 1 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Operasyonda yakalanan 32 şüpheli sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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