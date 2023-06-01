Küçükçekmece'de trafik denetiminden kaçtı: Ehliyetim yoktu, polis ağabey Allah razı olsun yakaladı Trafik denetiminde kurallara uymayan araç ve sürücülerine toplamda 60 bin TL ceza kesilirken ehliyeti olmadığı için motosikletle uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü ise "Ehliyetim yoktu döndüm, polis ağabey Allah razı olsun yakaladı." ifadelerini kullandı.

İHA

Yurt genelinde trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda denetimleri elinden bırakmayan polis ekipleri özellikle mega kentin her noktasında asayişi sağlamak için çabalıyor.

Bunlardan biri de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesiyle Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timi, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Narkotik ve diğer ilgili birimlerin katılımıyla okul önlerinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Şüpheli araçlar durduruldu

Eğitim-öğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde şüpheli görülen araç ve sürücüler durduruldu.

Araçların içi didik didik aranırken sürücü ve araçtaki şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

15 gün trafikten men edildiler

Ekipler şahsi motoru ticari olarak kullanan 2 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Aynı sürücülerden birinin ehliyeti olmadığı ve motosikletinin sigortası olmadığı için ayrıca ceza kesilerek, her iki motosiklet de 15 gün süreyle trafikten men edildi.

60 bin TL ceza

Polis, ayrıca muayenesi olmayan ve ikinci kez denetime giren iki araca sigortası olmadığı için 1 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 60 bin TL ceza kesildi.

Uygulamanın gün boyu çeşitli okulun önünde devam edeceği bildirildi.

“Motor ticari değil diye ceza yedim"

Şahsi motoru ticari olarak kullanan sürücü, "Motor ticari değil diye ceza yedim. Bir de ehliyetim yanımda yoktu, döndüm. Polis abi Allah razı olsun beni yakaladı. Motor 15 gün ceza yedi." dedi.