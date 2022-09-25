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    Küçükçekmece'de trafikte havai fişek patlattılar

    Küçükçekmece'de düğün konvoyunda havai fişek patlatmak isteyen gençler trafiği zor duruma düşürdü.
    • 25.09.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 15:53
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    Küçükçekmece'de trafikte havai fişek patlattılar

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde E-5 Karayolu üzerinde trafiği zora sokan gençler diğer sürücüler tarafından tepki çekti.

    Trafiği umursamayan bir  grup genç düğün konvoyunu durdurup, ellerine kutu alıp havai fişek patlattı.

    Trafikte yoğunluğa sebep oldu

    Gençlerin trafiği kapatarak havai fişek patlatması tehlikeye davetiye çıkartırken, trafikte de yoğunluğa neden oldu.

    Sürücüler tepki gösterdi

    İHA'nın haberine göre, yolu kapatan konvoya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Kimsenin müdahalede bulunmadığı konvoy, bir süre sonra kendiliğinden dağıldı.

    Küçükçekmece'de trafikte havai fişek patlattılar VİDEO

    Küçükçekmece de trafikte havai fişek patlattılar #1


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