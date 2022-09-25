Küçükçekmece'de trafikte havai fişek patlattılar

Küçükçekmece'de düğün konvoyunda havai fişek patlatmak isteyen gençler trafiği zor duruma düşürdü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde E-5 Karayolu üzerinde trafiği zora sokan gençler diğer sürücüler tarafından tepki çekti.

Trafiği umursamayan bir grup genç düğün konvoyunu durdurup, ellerine kutu alıp havai fişek patlattı.

Trafikte yoğunluğa sebep oldu

Gençlerin trafiği kapatarak havai fişek patlatması tehlikeye davetiye çıkartırken, trafikte de yoğunluğa neden oldu.

Sürücüler tepki gösterdi

İHA'nın haberine göre, yolu kapatan konvoya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Kimsenin müdahalede bulunmadığı konvoy, bir süre sonra kendiliğinden dağıldı.