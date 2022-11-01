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    Küçükçekmece'de tüfekle sokağa inen şahıs gözaltına alındı

    Aile içinde yaşanan tartışma sonucunda eline geçirdiği tüfekle mahallede bağırmaya başlayan şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınırken aile ise ifade verdi.
    • 01.11.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:11
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    Küçükçekmece'de tüfekle sokağa inen şahıs gözaltına alındı

    İstanbul Küçükçekmece'de aile dehşeti yaşandı.

    Dün gece Kanarya Mahallesinde yaşanan olayda, aile içinde nedeni bilinmeyen bir tartışma başladı.

    Tüfekle sokağa indi

    Tartışmanın giderek büyümesiyle aileden bir kişi, eline tüfek alıp binanın önüne çıkıp, bağırmaya başladı.

    Elinde tüfekle bağıran şahsı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine zırhlı polis ekipleri sevk edildi.

    Gözaltına alındı

    Tartışmayı sonlandıran polis ekipleri, daha sonra elinde tüfekle bağıran şüpheli ile bir kişiyi daha gözaltına aldı. Kavgada kimse yaralanmazken şahısların karakoldaki işlemleri sürüyor.

    Küçükçekmece de tüfekle sokağa inen şahıs gözaltına alındı #1

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