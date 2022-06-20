Polis ekiplerini karşılarında görünce otomobille kaçmaya çalışan torbacılar, 1 polis memuruna çarptı.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında, uzun süredir takip edilen ‘torbacılar’, polis tarafından sıkıştırıldı.

Karşılarında polisleri gören uyuşturucu satıcıları, otomobile binip kaçmaya çalıştı.

İHA’nın haberine göre; önce park halindeki bir araca, sonra da bir polis memuruna çarpan uyuşturucu satıcıları, sokağın diğer tarafından gelen başka bir polis aracıyla çarpıştı.

Kaçamayacaklarını anlayınca yakalanan 3 zanlı, kaza nedeniyle hafif yaralandı.

Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan zanlılar, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Torbacıların kaçarken çarptığı polis memuru da tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de uyuşturucu satıcıları, kaçmaya çalışırken polise çarptı VİDEO

