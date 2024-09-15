İHA

İstanbul'un ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, 326 Sokak'ta esnaflık yapan iki grup arasında çıkan husumet, sokak ortasında şiddetli bir kavgaya dönüştü. Araçla olay yerine gelen saldırganlar, husumetli oldukları esnafa saldırmaya çalıştı ancak beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

SALDIRIYA UĞRAYAN ESNAF, SİLAHIYLA KOVALADI

Yabancı uyruklu bir esnaf, silahını çekerek şahıslara ateş açtı. Panikleyen saldırganlar hızla araçlarına binerek kaçmaya çalıştı, fakat esnaf ve yakınları ellerinde sopalarla peşlerine düştü.

Hareket halindeki aracın üzerine atlayan bir kişi, camı tekmeleyerek kırmaya çalışırken, diğerleri de sopalarla araca saldırdı.

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OLAY ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Tüm bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi ve kavgaya karışan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yavuz Yıldırım
Editör