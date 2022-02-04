Yangına uykuda yakalanan yabancı uyruklu bir genç, önce camdan perde sarkıtarak aşağı inmeye çalıştı, ardından yan binanın çatısına atladı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, iki katlı binanın son katında elektrik sobasından yangın çıktı.

O sırada evde uyuyan yabancı uyruklu adam, dumanın etkisiyle uyandı. Yangını gören adam, panikleyerek perdeyi söküp, camdan sarkıtarak atlamaya çalıştı.

PERDEYİ CAMDAN SARKITARAK ATLAMAK İSTEDİ

Birinci katta oturan İbrahim Yıldırım isimli komşusu, atlamamasını söyleyerek kapıya bidonlarla su taşıdı. Ancak panik içinde yapacağını bilemeyen adam dakikalarca camda bekledi.

Küçükçekmece’de iki katlı binada çıkan yangında can pazarı

PANİKLEYEN GENÇ, YAN BİNANIN ÇATISINA ATLADI

Bu sırada yoldan geçen bir kepçenin operatörü, kepçesini şahsa doğru uzatmaya çalıştı. Kepçenin kısa gelmesi üzerine bir süre daha camda bekleyen şahıs, daha sonra yan binanın çatısına atladı.

ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından camdan atlayan yabancı uyruklu adamı hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KOMŞULAR BRANDA GETİRDİLER, BEN DE ATLAMA DEDİM"

Olayla ilgili konuşan alt komşu İbrahim Yıldırım, "Evde oturuyordum, baktım camdan perde sallanıyor. Dedim niye sallanıyor, baktım yangın var, bir kişi de kendini pencereden sarkmıştı. Komşular da branda getirdiler atla dediler, dedim atlama, attırmadım. Yan camdan komşunun çatısının üzerine atmış kendini, oradan kurtuldu. İtfaiye gelene kadar biz de buradan müdahale ettik ama tam edemedik. İtfaiye söndürdü ama dairenin içi komple gitti. Hastaneye gitti durumu iyi. Yabancı uyrukluydu." diye konuştu.