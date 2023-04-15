Küçükçekmece'de yasak aşk cinayeti kamerada Küçükçekmece'de eşiyle ilişkisi olan akrabasını, sokakta el el yürüdükleri sırada başından iki kurşunla vurarak öldürdü.

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Hülya Ç., kocasının akrabası Nurullah Ç.'ye kaçarak bir süredir ilişki yaşıyordu.

Bugün Hülya Ç. ve Nurullah Ç. el ele yürüdükleri sırada arkalarından koşarak gelen bir kişi önce Nurullah Ç.'nin kafasına 2 el ateş etti daha sonra ise kadına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kadın ölümden eğilerek kurtuldu

Hülya Ç. saldırganın silahı kendisine doğrultup ateşlediği anda eğilerek vurulmaktan kurtuldu. Bu sırada seken kurşun park halindeki bir araca isabet etti.

Haber verilmesi üzerine polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı Nurullah Ç., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise, olay yerinde inceleme ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. İncelemenin ardından saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İlişkiyi öğrenince saldırı yaptı

Hülya Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Resmi nikahlı kocanın Hülya Ç. ile Nurullah Çağur'un ilişkilerini öğrenmesinin ardından saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.