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    Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 4 yaralı 

    Seyir halinde Edirne istikamete doğru ilerleyen 4 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazadan yaralı kurtulan bir kişi, "Arkadan vurdular aracımız takla attı" dedi.
    • 03.01.2023 - 12:38
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 12:40
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    Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 4 yaralı 

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesince zincirleme kaza yaşandı.

    Edirne istikametine doğru seyir halinde ilerleyen otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı.

    Kazanın şiddetiyle 4 araç peş peşe kazaya karıştı.

    4 yaralı

    DHA'nın aktarımına göre; takla atan otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken zincirleme kazada toplam 4 kişi yara aldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Küçükçekmece de zincirleme kaza: 4 yaralı  #1

    "Arkadan vurdular aracımız takla attı"

    Takla atan otomobilden hafif yaralı olarak çıkan Nahile Altıntaş, "Arkadaşım beni terapiye götürüyordu, gayet yavaş gidiyordu. Daha da yavaşladı o sırada arkadan birisi vurdu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bizim önümüzdeki araç yavaşladı, biz de daha da yavaşladık. Sonra arkadan vurdular,  aracımız takla attı. Biz iki kişiyiz hafif yaralıyız." dedi.

    Küçükçekmece de zincirleme kaza: 4 yaralı  #2

    Kazaya karışan araçlar çekildi

    Kaza nedeniyle D100 Edirne istikametinde oluşan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

    Küçükçekmece de zincirleme kaza: 4 yaralı  #3

    Küçükçekmece de zincirleme kaza: 4 yaralı  #4

    Küçükçekmece de zincirleme kaza: 4 yaralı  #5

    Küçükçekmece de zincirleme kaza: 4 yaralı  #6


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