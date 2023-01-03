Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 4 yaralı 

Seyir halinde Edirne istikamete doğru ilerleyen 4 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazadan yaralı kurtulan bir kişi, "Arkadan vurdular aracımız takla attı" dedi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesince zincirleme kaza yaşandı.

Edirne istikametine doğru seyir halinde ilerleyen otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı.

Kazanın şiddetiyle 4 araç peş peşe kazaya karıştı.

4 yaralı

DHA'nın aktarımına göre; takla atan otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken zincirleme kazada toplam 4 kişi yara aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Arkadan vurdular aracımız takla attı"

Takla atan otomobilden hafif yaralı olarak çıkan Nahile Altıntaş, "Arkadaşım beni terapiye götürüyordu, gayet yavaş gidiyordu. Daha da yavaşladı o sırada arkadan birisi vurdu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bizim önümüzdeki araç yavaşladı, biz de daha da yavaşladık. Sonra arkadan vurdular, aracımız takla attı. Biz iki kişiyiz hafif yaralıyız." dedi.

Kazaya karışan araçlar çekildi

Kaza nedeniyle D100 Edirne istikametinde oluşan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.













